AK Parti İstanbul Milletvekili Şirin Ünal ve arkadaşlarının imzasını taşıyan Askeralma Kanun Teklifi görüşmelerine TBMM Milli Savunma Komisyonu'nda başlandı.

TBMM Milli Savunma Komisyonu AK Parti Sivas Milletvekili İsmet Yılmaz başkanlığında toplandı.

Toplantının başında kısa konuşma yapan Komisyon Başkanı Yılmaz,  teklifin reform niteliğinde olduğunu belirterek, teklif sahibi İstanbul  Milletvekili Şirin Ünal'a söz verdi.

Teklif hakkında komisyon üyelerine bilgi veren AK Parti İstanbul  Milletvekili Şirin Ünal, bir doğum yılındaki ortalama erkek nüfusunun yaklaşık  700 bin kişi olduğunu, bunların 420 binin askere alınacağının kabul edildiğini  belirterek, "Bugüne kadar Türkiye Cumhuriyeti'nin silah altına alınabilecek erkek  nüfusundaki birikim 2,2 milyondur." diye konuştu.

Şirin, teklifle erlere subay ve astsubaylık yolunun da açılacağını  vurgulayarak, "Yeni sistemin devlete ilave maliyeti 3,15 milyar lira civarında  olacaktır. Buna karşılık bedelli ve dövizle askerlikten yaklaşık 5 milyarlık bir  kaynak elde edilecektir." ifadesini kullandı.

Milli Savunma Bakan Yardımcısı Şuay Alpay, teklifin köklü ve  sistematik bir değişiklik öngördüğüne işaret ederek, "Bedelli askerliği sistemin  bir parçası haline getiriyoruz. Yaş şartını çıkarıyoruz. Yoklama kaçağı ve bakaya  kalanlar bedelli askerlikten faydalanamayacak ancak kanunun yürürlüğe girdiği  günden önce yoklama kaçağı olanlar ve bakaya kalanlar ancak bir defaya mahsus bu  imkandan faydalanabilecekler. Yaklaşık olarak 31 bin lira ücretle bedelli  askerlik yapılacaktır." dedi.