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İstanbul'da tarihi eser operasyonu
24.05.2019 - 11:14 | Son Güncelleme: 24.05.2019 - 11:15
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İstanbul'da düzenlenen tarihi eser operasyonunda 313 parça eser ele geçirildi. Olayla ilgili 7 kişi gözaltına alındı.
Etiketler : tarihi eser,İstanbul,
626835 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/626835.aspx
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