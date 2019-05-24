Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturmaya kapsamında FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne üye olmak suçlamasıyla ve örgütün haberleşme programı Bylock kullandıkları tespit edilen örgüt üyelerine yönelik İstanbul merkezli Gaziantep, Bursa, Ankara, Hatay, Mersin, İzmir, Karabük, Kayseri, Konya ve Van'da eş zamanlı operasyon düzenlendi.

50 şüpheliye yönelik yapılan operasyonlarda İstanbul'da 13, Mersin ve Bursa'da 1'er şüpheli olmak üzere toplam 15 kişi yakalanarak gözaltına alındı. 10 şüphelinin yurt dışına çıktıkları tespit edilirken, 25 şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.