Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, DEAŞ terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilerek engellenmesine yönelik yapılan istihbarı çalışmalar neticesinde Gaziantep ve Adana’da operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 6 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
Şahısların işlemlerin tamamlanmasının ardından adli makamlara sevk edileceği öğrenildi.
Gaziantep ve Adana’da DEAŞ operasyonu: 6 gözaltı
24.05.2019 - 14:57 | Son Güncelleme: 24.05.2019 - 14:59
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Gaziantep ve Adana illerinde yapılan operasyonla 6 DEAŞ’lı yakalanarak gözaltına alındı.
Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, DEAŞ terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilerek engellenmesine yönelik yapılan istihbarı çalışmalar neticesinde Gaziantep ve Adana’da operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 6 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
Kaynak: İHA
Etiketler : Gaziantep,Adana,deaş,
626898 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/626898.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER
- İmsak03:21
- Sabah03:41
- Güneş05:32
- İşrak06:24
- Öğle13:12
- İkindi17:11
- Akşam20:31
- Yatsı22:25
Yozgat böreği tarifi haberimizde Detay