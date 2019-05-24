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Tunceli Belediyesinin, 'Dersim' tabelası kararı mahkemece durduruldu
24.05.2019 - 15:58 | Son Güncelleme: 24.05.2019 - 15:59
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Tunceli Belediyesinin, tabelasının "Dersim" olarak değiştirilmesine yönelik aldığı karar, uygulanamadan Valiliğin başvurusu üzerine Erzincan İdare Mahkemesi tarafından durduruldu.
Etiketler : tunceli,dersim,
626920 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/626920.aspx
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