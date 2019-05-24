İlk derece mahkemesi sıfatıyla Yargıtay 5. Ceza Dairesince, Yargıtay  Konferans Salonu'nda görülen duruşmada, sanık savunmalarının ardından mahkeme  heyetince şikayetçilerin davaya katılma talepleri karara bağlandı.

Mahkeme heyeti, aralarında Muhsin Yazıcıoğlu'nun eşi Gülefer  Yazıcıoğlu ile gazeteci İsmail Güneş'in eşi Yasemin Güneş'in de bulunduğu  şikayetçilerin duruşmaya katılma taleplerini kabul etti. BBP'nin katılma talebi  ise suçtan doğrudan zarar görme ihtimali bulunmadığından reddedildi.

Daha sonra Daire Başkanı Şakir Aktı tarafından müşteki avukatlarına  söz verildi.

Bir kısım müşteki avukatı Kemal Yavuz, arama-kurtarma çalışmalarının  usulüne uygun yapılmadığını, usule uygun kriz merkezi oluşturulmadığını söyledi.

Sanıklardan Hüsamettin Bulut'u arama kurtarmanın yapıldığı sahada  görmediğini ifade eden Yavuz, "Genelkurmaydan sahte koordinat geldi, bu bir FETÖ  operasyonudur. Bunu nasıl yaptıklarını iyi biliyoruz, bu ahtapotun kollarının  nereye uzandığını tek tek biliyoruz. Köylüler elleriyle işaret ederek  helikopterin gittiği yeri söylüyordu ama Genelkurmaydan gelen koordinat bizi  batıya yönlendiriyordu. Orada arama kurtarmanın yanlış yere yönlendirildiğine  ilişkin itirazlarımız dinlenmedi." dedi.

Yavuz, kaza yerinin aranmasına engel olunduğunu savundu. Helikopterin  kabinine karbonmonoksit enjekte edildiğini ileri süren Yavuz, jetlerin bu gaza  maruz kalan pilotun kullandığı helikopteri oluşturulan türbülans ile kasten  düşürdüğünü, bu durumun Erzurum Dumlu Radar Mevzi Komutanlığı'nda 2014'te yapılan  keşifle görüldüğünü söyledi.

Diğer müşteki avukatları ise olayın cinayet olduğunu, sanıkların  kasten öldürmeden yargılanması gerektiğini kaydetti.

Müşteki ve avukatların beyanlarının ardından mahkeme heyeti, duruşmayı  30 Ekim'e bıraktı.