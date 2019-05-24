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Bakanlık açıkladı! 2 terörist etkisiz hale getirildi
24.05.2019 - 21:57 | Son Güncelleme: 24.05.2019 - 22:00
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
MSB:"Hava Kuvvetlerimizin icra ettiği hava harekâtları ile desteklenen ve hâlen devam eden Hizan/Bitlis bölgesindeki operasyonlarda en az 2 terörist etkisiz hale getirildi."
Etiketler : Bitlis,milli savunma bakanlığı,
626982 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/626982.aspx
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