Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Derik’te 31 Mart yerel seçimlerinin ardından işten çıkarılan 7 işçi HDP’li Belediye Başkanı Mülkiye Esmez ve yönetimine tepki göstererek gerekçe gösterilmeden ve haberleri olmadan işten çıkarıldıkları için basın açıklaması yaptı. Derik Güvenlik Korucuları Şehit ve Gazi Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Tayyıp Eken tarafından yapılan açıklamada, HDP'nin yine terör örgütünün maşası ve taşeronluğuna soyunduğunu, terör estirmeye devam ettirdiğine dikkat çekilerek, önce Mardin Büyükşehir Belediyesinde, şimdi de Derik ilçe belediyesinde bir kez daha bunun gözler önüne serildiğini söyledi. Eken, "Şuan Derik'ten 7 tane işçi çıkardılar. Bunlar şehit ailesi ve devlet yakını olduğu için çıkarıldı. Derik Kaymakamı ve görevlendirme ile belediye başkanlığı yapan Hakan Kafkas ayrımcılık yapmadan herkese hizmet yaptı. Kaymakamımızın belediye başkanlığı dönemini örnek almalarını istiyoruz. Ayrımcılığa, şehit yakınlarının işten çıkarılmasına, çöpe verilmesine razı değiliz” dedi.

Şehit kardeşini önce çöpe verdiler sonra raporlu iken işten çıkardılar

Şehit kardeşi olan ve 2 yıldır belediye fen işlerinde şoför olarak çalışan Mehmet Dinç, önce kendisini çöpe verdiklerini ve ardından raporlu iken haberi olmadan işten çıkardıklarını söyledi. Dinç, "Bizleri istifaya zorladılar. İsmimizi çöpe yazdılar. Benim o tarihte raporum vardı. Ben raporlu iken benim çıkışımı vermişler. Benim raporum 22 Mayıs’ta bitiyor, 15 Mayıs’ta beni işten çıkarmışlar. Bir de bu belediyeye bizim Kürt belediyesi diyorlar. Bende Kürdüm. Biz şehit yakını ve devlet yakını olduğumuz için işten çıkarılıyoruz. Biz kayyum döneminde de çalıştık. Kayyum HDP döneminde çalışanları çıkarmadı. Ayrımcılık yapmamıştı” diye konuştu.

Belediye çalışanlarına 'Sen emri nereden alıyorsun' sorusu

Devlet yakını olarak polis memurunun ağabeyi olan Bayram Dağ, işten çıkışının verilerek 8 gün sigortasız çalıştırdıklarını iddia etti. Belediyeden kendisine 'emri nereden alıyorsun' şeklinde sorular sorulduğunu iddia eden Dağ, "Mardin Derik belediyesinde çalışmaktayım. Bana emri nereden alıyorsun diye sordular. Ben emri devletten alıyorum. Sürekli bunu sordular. Ayın 15’inde çıkışımı vermişler 16’sında çöpe görevlendirme yaptılar. Yine de çalıştım. Ayın 23’ünde muhasebeci aradı çıkışım verilmiş diye 8 gün sigortasız çalıştırdılar. Belediyeye dün geldim. Beni işten çıkarmışınız diye sordum, belediye başkanı 'evet' dedi. Sebep polisin abisiyim devlet yanlısıyım. Bana diyor sen emri nereden alıyorusun? Hakkımızı arayacağız. Kaymakamımız Hakan Kafkas’a ben çok teşekkür ederim” dedi.

Derik Güvenlik Korucuları Şehit ve Gazi Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Tayyıp Eken, Derik Belediyesi kamu kurumlarında çalışan; şehit yakını, gazi ve gazi yakınlarının öğrenim durumları sebebi ile mevzuat gereği hizmetli kadrolarına atananların, büro hizmetli kadrolarına atananların büro hizmetlerinde yani Genel İdare Hizmeteler sınıfındaki personelin yaptığı işleri yapacağını belirterek bunun KHK ile Cumhurbaşkanı genelgesi ile açık bir dille ifade edildiğini hatırlattı.