MSB:"Irak kuzeyi Hakurk bölgesine düzenlenen hava harekâtı neticesinde, bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler vuruldu."
MSB açıkladı: Hedefler imha edildi
25.05.2019 - 14:50 | Son Güncelleme: 25.05.2019 - 14:50
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
MSB:"Irak kuzeyi Hakurk bölgesine düzenlenen hava harekâtı neticesinde, bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler vuruldu."
Etiketler : MSB,
627138 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/627138.aspx
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