Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, uluslararası ticaretin kesintisiz ve hızlı şekilde işlemesi için gümrük idarelerinin teknolojik imkanlarla donatılmasının büyük önem taşıdığını ifade etti.

Gümrüklerin modernizasyonunun uluslararası rekabette çok önemli payı bulunduğunu vurgulayan Pekcan, gümrük idarelerinin ticaretin kolaylaştırılmasının merkezinde bulunduğunu söyledi.

Pekcan, Gümrüklerin Dijitalleştirilmesi, Tek Pencere, Konteyner ve Liman Takip Sistemi ve Liman Tek Pencere Sistemi gibi birçok örnek projeyi hayata geçirdiklerini belirterek, Türkiye'nin sınır güvenliğini sağlamak ve kaçakçılıkla mücadele etmek amacıyla da gümrük kapılarında teknik altyapıyı güçlendirdiklerini dile getirdi.

Bakanlığa bağlı aktif 18 Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü ve 30 kara sınır kapısı bulunduğuna işaret eden Pekcan, 2018'de toplam ihracatın yüzde 28'inin kara yoluyla gerçekleştirildiğini anımsattı.

Pekcan, sınır kapılarında gümrük işlemlerinin hızlı ve güvenli yürütülmesi için gerekli çalışmaları yaptıklarını vurgulayarak, taşıyıcılar ve ihracatçıların sınır kapılarında yaşanan beklemelerden mağdur olmamaları için de çok sayıda eylem ve proje yürüttüklerini aktardı.

TIR'LAR ARTIK ANLIK TAKİPTE

Bu kapsamda hayata geçirdikleri uygulamalara bir yenisini daha eklediklerine dikkati çeken Pekcan, gümrük kapılarında TIR kuyruklarını azaltacak, gümrük idarelerinin TIR'ları anlık sorgulayabilecekleri "Transit Araç Takip Programı"nın 28 Mayıs itibarıyla Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlükleri ile bağlantılı tüm gümrük müdürlüklerinde devreye alınacağını bildirdi.

Yeni sistem ile başta kara sınır kapıları olmak üzere gümrük idarelerinin kendisine sevkli araçlara ilişkin bilgilere, araçlar gümrük idaresine gelmeden önce ulaşabileceğini anlatan Pekcan, gümrük idarelerince transit süresini geçiren araçların daha kolay tespit edilebileceğini dile getirdi.

Pekcan, programın TIR kuyruklarının oluşmaması için gerekli tedbirlerin alınmasında önemli bir rol oynayacağını belirterek, şunları kaydetti:

"Etkin risk analiziyle kaçakçılığa karışması muhtemel araçlara daha erken müdahale edilebilecek. Öte yandan tüm TIR'ların anlık görülebilmesi sayesinde personelin daha verimli kullanılabilmesi de mümkün olabilecek. Ayrıca izinli gönderici kapsamında basitleştirilmiş usulde taşıma yapan taşıyıcılar için de sınır kapılarından öncelikli geçiş kolaylığı getirilmiş olacak."