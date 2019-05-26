Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Haliç Kongre Merkezi'nde tertiplenen yemeğe Cumhurbaşkanı Irak Özel Temsilcisi ve AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Veysel Eroğlu, Afyonkarahisar milletvekilleri Ali Özkaya ve İbrahim Yurdunuseven, Afyonkarahisar Valisi Mustafa Tutulmaz ile çok sayıda davetli katıldı.

AFYON ÇOK DEĞİŞTİ

Yemeğin ardından bir konuşma yapan Veysel Eroğlu "Hükümetimiz Afyonkarahisar'a çok büyük değer verdi. Çünkü Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'yi Afyonkarahisar'da kurdu. İstiklalin kazanıldığı, şehitler diyarına şimdiye kadar 23,5 milyar lira yatırım gerçekleştirdik. Afyon'u gölet, baraj ve köprü diyarı yaptık. 1500 köprü ile dünyada en çok köprü ilimizde bulunuyor. Şehrimiz sınırları içine 571 kilometre bölünmüş yol yaptık. 150 milyon fidanı toprakla buluşturduk. Ne yapsak az. Afyonkarahisar'a hızlı tren de gelecek. Askerî Havalimanını sivil uçuşlara açılacak. En modern cihazların yer aldığı fizik tedavi ve onkoloji hastaneleri, tüp bebek merkezleri ilimize fark katacak" dedi.



REKORA İMZA ATTIK

Konuşmasında İstanbul'un su problemini nasıl çözdüklerini de anlatan Eroğlu şöyle devam etti: "Yıl 1994. İstanbul susuzdu. Gazeteler 'İstanbul'un 60 günlük suyu var' diye manşet atıyordu. Para yoktu. İSKİ soyulmuştu. Belediyenin 2,5 milyar dolar borcu vardı. Her gün haciz memurları geliyordu. İSKİ'den götürdükleri devede kulaktı. Belediyeden en az 10 milyar uçmuştu. Bir gün Eyüp Sultan'ı ziyaret ettim. Burnuma pis bir koku geliyor. 'Ya Rabbi burayı kurtarmayı bize nasip et' diye dua ettim. İSKİ Genel Müdürü olunca önce su meselesini hallettik. 7 tane baraj yaptık. 145 günde rekora imza attık ve Kazandere Barajanı açtık. 7 bin 500 kilometrelik bütün şebekeyi yeniledik. Dünyanın en muhteşem arıtma tesislerini kurduk. Göreve gelince 'Sekiz ay sonra su kesintisi olmayacak' dedim, olmadı. Oysa vatandaş, ne olur haftada bir gün su gelsin diye yalvarıyordu. 1989'dan 1994'e kadar dönemin belediye yönetimi sadece bir tek tesis olan çeşme açılışı yaptı.



HALİÇ'İ DOLDURUN DEDİLER

Haliç, lağım çukuruydu. Bir tek canlı yaşamıyordu. 'Burası kurtulamaz, doldurun' dediler. İstanbul'un mührü Altın Boynuz'u nasıl doldururuz? Buraya gelen bütün atık suları kestik, topladık. Tıbbi atık tesisi kurduk. 5 milyon metreküp atığı bugün Vialand Eğlence Merkezinin bulunduğu alana bastık. Çamuru süzüp suyu geri çektik. Karadeniz'den hat bağladık ve Haliç'i tertemiz yaptık. 2010 yılında da Dünya Su Kongresini burada topladık. Dünyanın en büyük organizasyonunu yaptık. Biz belediyeyi soyan zihniyetten aldık. Allah'ın aşkına İstanbul'u tekrar bu zihniyete teslim etmeyin."



İSTANBUL'DA 60 BİN AFYONLU VAR

Haliç'in kokudan geçilmediğini hatırlatan Milletvekili Ali Özkaya da AK Parti'nin ve Veysel Eroğlu'nun İstanbul'a büyük hizmetler yaptığı vurguladı. Milletvekili İbrahim Yurdunuseven "İstanbul'da 60 bin hemşehrimiz var. 25 yılda İstanbul'da da çok büyük hizmetler yaptık. Bu sürecin devam etmesi gerekiyor. Bunun için hemşehrilerimiz gerekeni yapacaktır" diye konuştu.

Afyonkarahisar'ın gelişimi hakkında bilgi veren Vali Mustafa Tutulmaz "Şehrimizin turizmini ileri noktaya taşımak istiyoruz. 26 bin yatak kapasitesi var. Bunu 75 bine çıkaracağız. Hemşehrilerimizi yatırım yapmaya davet ediyoruz. Tanıtıma önem veriyoruz. Termal sağlık potansiyelini kalkınmasına önem veriyoruz" ifadesini kullandı.

Ev sahibi iş adamı Özcan Halaç da "İftar yemeğini dört yıldır Ankara'da yapıyorduk. Bu sene İstanbul'a da taşıdık. Afyonkarahisarlılar olarak büyük bir aile olduğu gösterdik" dedi.

İFTARA KİMLER KATILDI?

İftara Afyonkarahisar Milletvekilleri Veysel Eroğlu, Ali Özkaya, İbrahim Yurdunuseven, Afyonkarahisar Valisi Mustafa Tutulmaz, 26. Dönem Afyonkarahisar Milletvekili Hatice Dudu Özkal, Kadıköy Kaymakamı Mustafa Özarslan, Keşan Kaymakamı Nuri Özder, Malkara Kaymakamı Erkan Karahan, İstanbul Altın Rafinerisi Genel Müdürü Özcan Halaç, Afyon Sanayici ve İş adamları Derneği Başkanı Metin Balıbey, sinema oyuncusu Nuri Alço, İstanbul Teknik Üniversitesi Rektör Yardımcısı Alper Ünal, Türk Alman Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Kemal Yıldız, Oruçoğlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Celal Oruçoğlu, Torunlar Holding Yönetim Kurulu Üyesi Mahmut Karabıyık, Siyami Ersek Eğitim ve Araştırma Hastanesi hekimlerinden Prof. Dr. Kemal Yeşilçimen, İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Kemal Çakmaklı, İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Necdet Biliciler, Bağcılar Afyonkarahisar Dernek Başkanı Mehmet Çaylak, Türkiye Gazetesi Haber Müdürü ve yazarı Fatih Selek, Altek Metal Sanayi Yönetim Kurulu Başkanı Fehmi Denizli, Sandıklı Akharım Belediye Başkanı Eşref Ünsal, Marmara Üniversitesi öğretim üyesi Doç. Dr. Yasemin Çakırer Özservet, Şuhut Vakfı Başkanı Mustafa Uysal, Kartal Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Deniz ile hakimler ve savcıların da aralarında bulunduğu çok sayıda kişi katıldı.

Salonda ayrıca Veysel Eroğlu'nun İSKİ'deki çalışmalarını ve İstanbul'un projelerini gösteren sergi de davetlilerin ilgisine sunuldu.