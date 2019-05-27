Esenler Meydanı’ndaki AK Parti ve CHP’li gruplar arasında gerilim yaşandı. İmamoğlu’nu gören vatandaşlar “Binali Yıldırım ve Recep Tayyip Erdoğan” diye slogan attı. İstiklal Marşı’nı okuyan kalabalık “Kahrolsun PKK, şehitler ölmez vatan bölünmez” diyerek CHP adayına tepki gösterdi. Daha sonra polis iki grup arasında güvenlik şeridi oluşturdu. CHP’nin adayı İmamoğlu ise kısa bir konuşma yaparak ilçeden ayrılmak zorunda kaldı.
Esenler’de CHP’nin adayı İmamoğlu’na halk tepkisi
27.05.2019 - 06:28 | Son Güncelleme: 27.05.2019 - 06:30
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Saadet Partisinin iftarına katılan CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Ekrem İmamoğlu, daha sonra Esenler’e geçti.
Etiketler : ekrem imamoğlu,chp,imamoğlu esenler,
627438 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/627438.aspx
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