Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Esenler Meydanı’ndaki AK Parti ve CHP’li gruplar arasında gerilim yaşandı. İmamoğlu’nu gören vatandaşlar “Binali Yıldırım ve Recep Tayyip Erdoğan” diye slogan attı. İstiklal Marşı’nı okuyan kalabalık “Kahrolsun PKK, şehitler ölmez vatan bölünmez” diyerek CHP adayına tepki gösterdi. Daha sonra polis iki grup arasında güvenlik şeridi oluşturdu. CHP’nin adayı İmamoğlu ise kısa bir konuşma yaparak ilçeden ayrılmak zorunda kaldı.