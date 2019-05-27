Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Irak kuzeyi Avaşin-Basyan ve Hakurk bölgelerine düzenlenen hava harekâtları neticesinde, bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler vuruldu" denildi.
Irak'ın kuzeyinde PKK hedefleri vuruldu
27.05.2019 - 09:40 | Son Güncelleme: 27.05.2019 - 09:42
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
TÜRK Silahlı Kuvvetleri tarafından Irak'ın kuzeyindeki Avaşin, Basyan ve Hakurk bölgelerine düzenlenen hava harekâtında, PKK'lı teröristler tarafından kullanılan hedefler vuruldu.
Etiketler : kuzey ırak,pkk,
627457 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/627457.aspx
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