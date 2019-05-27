Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan Yıldırım, yapılan tüm müdahaleye karşın kurtarılamadı. Şehidin cenazesi, yapılacak askeri törenin ardından, helikopterle memleketi Mersin'in Bozyazı ilçesine getirilecek. Şehidin cenazesi, ilçedeki Merkez Büyük Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından Ak Mezarlığı'nda toprağa verilecek.
Bekar olan şehidin annesi Fatma Yıldırım'ın 4 yıl önce hayatını kaybettiği bildirildi.
Bozyazı'ya şehit ateşi düştü
27.05.2019 - 09:55 | Son Güncelleme: 27.05.2019 - 09:56
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
FIRAT Kalkanı Harekat Bölgesi'nde 30 Nisan 2019 tarihinde PKK/YPG'li teröristlerin saldırısı sonucu yaralanan Piyade Uzman Onbaşı Yaşar Yıldırım, tedavi gördüğü hastanede şehit oldu.
Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan Yıldırım, yapılan tüm müdahaleye karşın kurtarılamadı. Şehidin cenazesi, yapılacak askeri törenin ardından, helikopterle memleketi Mersin'in Bozyazı ilçesine getirilecek. Şehidin cenazesi, ilçedeki Merkez Büyük Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından Ak Mezarlığı'nda toprağa verilecek.
Etiketler : Bozyazı,
627464 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/627464.aspx
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