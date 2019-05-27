Fırat Kalkanı bölgesinde, PKK/YPG'li teröristlerin saldırısı sonucu yaralanan Piyade Uzman Onbaşı Yaşar Yıldırım, tedavi gördüğü Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde hayatını kaybederek şehit düştü. Şehidin cenazesi, Gaziantep'teki törenin ardından, helikopterle memleketi Mersin'in Bozyazı ilçesine götürüldü.
Şehit Yıldırım için ilçedeki Merkez Büyük Camii'nde öğle namazını müteakip tören düzenleneceği bildirildi. Şehidin naaşı daha sonra Ak Mezarlığı'nda toprağa verilecek.
Bekar olan şehidin annesi Fatma Yıldırım'ın 4 yıl önce hayatını kaybettiği öğrenildi.
Şehit ateşi Mersin'e düştü
27.05.2019 - 10:41 | Son Güncelleme: 27.05.2019 - 10:46
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Afrin'de 30 Nisan tarihinde PKK/YPG'li teröristlerin saldırısı sonucu yaralanan Piyade Uzman Onbaşı Yaşar Yıldırım, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybederek şehit oldu.
Fırat Kalkanı bölgesinde, PKK/YPG'li teröristlerin saldırısı sonucu yaralanan Piyade Uzman Onbaşı Yaşar Yıldırım, tedavi gördüğü Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde hayatını kaybederek şehit düştü. Şehidin cenazesi, Gaziantep'teki törenin ardından, helikopterle memleketi Mersin'in Bozyazı ilçesine götürüldü.
Kaynak: İHA
Etiketler : şehit,ateş,mersin,
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