Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fırat Kalkanı bölgesinde, PKK/YPG'li teröristlerin saldırısı sonucu yaralanan Piyade Uzman Onbaşı Yaşar Yıldırım, tedavi gördüğü Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde hayatını kaybederek şehit düştü. Şehidin cenazesi, Gaziantep'teki törenin ardından, helikopterle memleketi Mersin'in Bozyazı ilçesine götürüldü.

Şehit Yıldırım için ilçedeki Merkez Büyük Camii'nde öğle namazını müteakip tören düzenleneceği bildirildi. Şehidin naaşı daha sonra Ak Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

Bekar olan şehidin annesi Fatma Yıldırım'ın 4 yıl önce hayatını kaybettiği öğrenildi.