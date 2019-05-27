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Bakan Kurum'dan Kartal'da yıkılan binalara yönelik açıklama
27.05.2019 - 13:14 | Son Güncelleme: 27.05.2019 - 13:48
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Kartal'da yıkılan binanın olduğu yerde yaptığı açıklamada, "Kartal'da yıkılan binaların yerine sağlam binaları en geç yıl sonunda teslim edeceğiz. İstanbul'un tüm ilçelerinde kentsel dönüşümü hızlı bir şekilde yapmak istiyoruz."dedi.
Kaynak: İHA
Etiketler : bakan kurum,kartal,açıklama,
627521 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/627521.aspx
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