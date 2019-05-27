Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü ile Milli İstihbarat Teşkilatının (MİT) ortak çalışması sonucu DEAŞ terör örgütüne yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda, DEAŞ silahlı terör örgütü içerisinde faaliyet yürüttükleri şeklinde haklarında bilgi edinilen 9 şahıs yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
MİT ve polisten ortak operasyon!
27.05.2019 - 15:15 | Son Güncelleme: 27.05.2019 - 15:17
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Şanlıurfa’da emniyet ve MİT’in ortak çalışması sonucu DEAŞ terör örgütü üyesi oldukları belirlenen 9 kişi yakalandı.
Etiketler : MİT,
627546 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/627546.aspx
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