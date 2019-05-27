Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bayrampaşa'da esnafı ziyaret etti ve daha sonra Bayrampaşa Trabzonlular Derneğine geçti.

Soylu, burada yaptığı konuşmada, Türkiye'de yaklaşık 10 yıldır üst üste seçim yapıldığını, 23 Haziran'dakiyle 11. seçime gidileceğini anımsattı.

15 Temmuz'dan sonraki seçimlerle milletin sandıktaki iradesinin görüldüğünü ifade eden Soylu, önümüzde 4 yılı Türkiye için bir fırsat dönemi, ülkenin temel hedeflerine ulaşabilmek için gayret sarf edilecek bir dönem olarak gördüklerini anlattı.

Soylu, ATAK helikopterine, akıllı mühimmatlara yatırım yaptıklarını anlatarak, "Zeytindalı harekatına gittiğimizde akıllı mühimmatlarımız bitecek diye ödümüz patladı. Eğer bitseydi Amerika'dan isteyecektik ve bize vermeyecekti. Harekat bitmeden Türk mühendislerimiz yıllarca dışarıdan aldığımız ve parasını döviz olarak ödediğimiz akıllı mühimmatları yaptılar." diye konuştu.

İstanbul seçimleri

Süleyman Soylu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinin yenilenmesine değinerek, "Zarfın içinde hile yok, zarftan çıktıktan sonra hile başlıyor. İtiraz hakkımızı kullandık. Benimle ilgili her gün 3-4 haber çıkarıyorlar. Hepsi yalan. 'Konuşmayalım, söylemeyelim, itibarsız hale gelelim' diye mahalle baskısı oluşturmaya çalışıyorlar. Sadece benimle ilgili değil, bütün herkesle ilgili." değerlendirmesini yaptı.

Soylu, Erdoğan'ın belediyecilik felsefesi sayesinde kentin asıl haline kavuştuğunu ifade ederek, son 25 yıldır İstanbul'da kıyafetinden, düşüncesinden, inancından, etnik kökeninden dolayı kimseye en ufak bir ima dahi edilmediğini, Erdoğan'ın felsefesi sayesinde insanların özgür olduğunu dile getirdi.

Şimdi başka bir felsefenin tekrar İstanbul'u ele almaya çalıştığını anlatan Soylu, "Bir hanım var. Onların felsefesi 'dine, inanca karşı, milleti öcü yerine koyan, milletin hiçbir değerine itibar etmeyen bir felsefeyi ortaya koyacaklar. Bir tarafta Sezai, bir tarafta o hanım, bir tarafta Kılıçdaroğlu. Bunu yapmak için de ellerinden gelen dedikoduyu üretmeye çalışıyorlar." diye konuştu.

Bakan Soylu, terörle mücadele sonucunda, dağlardaki 12-15 bin civarındaki terörist sayısının bugün 600-700'e indiğini belirterek, "15 Nisan'da başlarını sığınaklardan çıkarır çıkarmaz hepsini tepeledik. Kafalarını çıkaramıyorlar, gezemiyorlar." dedi.