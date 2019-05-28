Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ralli, 11 Mayıs’ta Almanya’nın Heilbron şehrinde başladı. Avrupa turundan sonra araçlar önceki gün Şanlıurfa’ya ulaştı. Bakan Ersoy ve ralliciler, eski araçlardan oluşan konvoyla Şanlıurfa’da şehir turu attı. Şehir turu süresince Bakan Ersoy’un kullandığı araca, 40 ralli aracı eşlik etti. Daha sonra konvoy Göbeklitepe Antik Şehrine geldi. Bakan Mehmet Nuri Ersoy özetle şunları söyledi: “İtiraf edeyim benim ikinci rallim. 15 yıl önce de böyle bir yarışa katılmıştım. Adı ralli ama bu bir yarış değil, bu bir disiplin. Tabi orijinal bir antika arabayı kullanmak çok keyifli. Çok keyifli bir organizasyon. İnsanlığın ortak mirası olan Göbeklitepe’yi bu muazzam spor etkinliği ile bir araya getirmek çok anlamlı oldu.” Damla Peker ŞANLIURFA