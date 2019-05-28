Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin komuta kademesi, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesine yönelik harekatı, gece boyunca sevk ve idare etti.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Pençe Operasyon Planı" çerçevesinde, dün Irak kuzeyinde teröristlerin yuvalandığı bölgelere harekat başlatıldığı belirtildi.

Hakurk bölgesindeki terör örgütünce kullanılan mağara ve sığınakların imha edilmesi ve teröristlerin etkisiz hale getirilmesinin amaçlandığı harekatın sevk ve idaresini gece boyunca Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Kuvvet Komutanları, Silahlı Kuvvetler Komuta ve Harekat Merkezi'nden yaptı.