Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, sabah saatlerinde, terör örgütü DEAŞ ile irtibatlı olduğu belirlenen 3 kişinin adreslerine operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında, 1'i Irak uyruklu 3 kişi gözaltına alındı. Adreslerinde örgütsel dokümanların ele geçirildiği şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.