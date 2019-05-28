Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Terör örgütü PKK’ya göz açtırmayan kahraman Mehmetçiklerimize sınır ötesindeki bu zorlu operasyonda başarılar diliyorum. Dualarımız sizlerle. Allah yar ve yardımcınız olsun" mesajını paylaştı.
Erdoğan: PKK'ya göz açtırmayan Mehmetçiğe başarılar diliyorum
28.05.2019 - 13:40 | Son Güncelleme: 28.05.2019 - 13:58
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk'ta teröristlerin yuvalandıkları bölgeye gerçekleştirilen "Pençe"harekatı ile ilgili sosyal medya hesabından bir mesaj paylaştı.
Etiketler : cumhurbaşkanı,erdoğan,mehmetçik,
627788 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/627788.aspx
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