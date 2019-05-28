Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Terör örgütü PKK’ya göz açtırmayan kahraman Mehmetçiklerimize sınır ötesindeki bu zorlu operasyonda başarılar diliyorum. Dualarımız sizlerle. Allah yar ve yardımcınız olsun" mesajını paylaştı.