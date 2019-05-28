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Irak Cumhurbaşkanı Salih, Cumhurbaşkanı Erdogan ile biraraya gelecek
28.05.2019 - 14:06 | Son Güncelleme: 28.05.2019 - 14:08
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun:"Irak Cumhurbaşkanı Berham Salih, bugün akşam saatlerinde ülkemize bir çalışma ziyareti gerçekleştirecektir. Konuk Cumhurbaşkanı, sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdogan ile İstanbul Vahdettin Köşkünde biraraya gelecek, görüşmede ikili ilişkiler ve bölgesel meseleler ele alınacaktır."
Etiketler : erdoğan,Irak Cumhurbaşkanı Salih,
627797 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/627797.aspx
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