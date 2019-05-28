Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Silivri’de dün görülen Şike ve Kumpas Davası’nın 12. duruşmasının ardından Fenerbahçe Kulübü eski Başkanı Aziz Yıldırım açıklamalarda bulunmuştu. Özellikle FETÖ’nün örgütlü operasyonlar yaptığını vurgulayan Aziz Yıldırım, terör örgütünün halen varlığını sürdürdüğünü ve statlarda operasyon yapmaya devam ettiğini ifade ederek, terör örgünün futbol camiasında operasyonlarına devam edeceğini söyledi. Duruşmada konuşanları dinlediklerini de söyleyen Yıldırım, “Hep yalan, hep masal anlatıyorlar. İşin sonuna geldiklerinde de ‘FETÖ değiliz’ diyorlar. Ben 14 Şubat 2012’de ‘Ne şikesi, ne tapesi, memleket elden gidiyor’ demiştim. Ondan sonraki yıllarda FETÖ'nün yaptığı operasyonlarla insanlarımız şehit oldu, gazi oldu. Hepsi FETÖ'nün yapmış olduğu örgütlü organizasyon. Ergenekon, Balyoz, casusluk davaları, Fenerbahçe davası, bunların hepsi FETÖ’nün yaptığı örgütlü operasyonlardı. Bunu herkes bilsin. Bugün statlarda ve Türkiye’de FETÖ operasyonları devam ediyor. Bitmemiştir ve bitmeyecektir de. Çünkü 40-50 yılda oluşturulmuş bir örgütü 3-5 yılda kaldıramazsınız, yok edemezsiniz. Bunun için zamana ihtiyaç var. Bu nedenle herkes uyanık olsun. Özellikle Fenerbahçe camiası birlik ve beraberlik içinde olsun" açıklamalarını yaptı.