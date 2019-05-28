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Cumhur İttifakı'nın İstanbul adayı Binali Yıldırım açıklama yapıyor
28.05.2019 - 16:13 | Son Güncelleme: 28.05.2019 - 16:16
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan Adayı Binali Yıldırım: '23 Haziran'da da BBP ile beraber yürüyeceğiz.'
Etiketler : binali yıldırım,
627824 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/627824.aspx
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