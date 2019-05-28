İçişleri Bakanı Soylu, "Hakurk'ta bir yandan operasyon yaparken arkadaşlarımız aynı zamanda iç güvenlik operasyonunda bu sabah birisi turuncu renkte olan 2 teröristi etkisiz hale getirdiler. Şimdi de Batman'da Hasankeyf'te bir sığınağa baskın yapıp 4 tane teröristi oradan canlı bir şekilde aldılar ve şimdi götürüyorlar, şu saatler içerisinde. Yılbaşından bu güne kadar sadece iç güvenlik operasyonlarında 41 üst düzey teröristi etkisiz hale getirdik." dedi.
Soylu: Yılbaşından bu güne kadar 41 üst düzey teröristi etkisiz hale getirdik
28.05.2019 - 16:40 | Son Güncelleme: 28.05.2019 - 16:46
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İçişleri Bakanı Soylu, "Yılbaşından bu güne kadar sadece iç güvenlik operasyonlarında 41 üst düzey teröristi etkisiz hale getirdik." dedi.
Kaynak: AA
Etiketler : süleyman soylu,yılbaşı,terörist,
627834 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/627834.aspx
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