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9 terörist etkisiz hale getirildi
28.05.2019 - 17:09 | Son Güncelleme: 28.05.2019 - 17:34
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
MSB: "Pençe Operasyon Planı kapsamında Hakurk bölgesinde başlatılan operasyonla koordineli olarak Zap ve Kandil bölgelerine düzenlenen hava harekâtları neticesinde, PKK bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler vuruldu."
Etiketler : MSB,
627842 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/627842.aspx
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