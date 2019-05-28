Edinilen bilgiye göre, 6. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın karar duruşmasına tutuklu sanık Abdurrahim D. ile avukatı katıldı. Sanık, hakkındaki suçlamaları kabul etmeyerek "ByLock" kullanmadığını ve ilgili raporun gerçeği yansıtmadığını öne sürdü. Terör örgütüyle hiçbir irtibatı olmadığını iddia eden Abdurrahim D., beraat talebinde bulundu. Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında, sanığın terör örgütünün gizli haberleşme programı ByLock'u kullandığının tespit edildiğini belirterek cezalandırılmasını talep etti. Mahkeme heyeti, sanığa "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 6 ay 22 gün hapis cezası vererek, tutukluluk halinin devamına hükmetti.
FETÖ sanığı eski imama 6 yıl 6 ay 22 gün hapis cezası
28.05.2019 - 18:06 | Son Güncelleme: 28.05.2019 - 18:12
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Şanlıurfa'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin davada yargılanan eski imama 6 yıl 6 ay 22 gün hapis cezası hükmedildi.
Kaynak: İHA
Etiketler : FETÖ,hapis,şanlıurfa,
627850 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/627850.aspx
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