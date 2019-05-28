Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bahçelievler'de 11 katlı binanın yıkılmasının ardından yaşananları canlı yayınla izleyicilerine aktarmaya çalışan TGRT Haber ekibi, inşaat sahibi olduğu iddia edilen kişilerce engellenmeye çalışıldı. Yayını engellemeye çalışan iki kişinin çirkin saldırısı, canlı yayında ekranlara geldi. Saldırıya maruz kalan muhabirler o anları anlattı.

TGRT Haber muhabirine çirkin saldırı Bahçelievler’de 11 katlı binanın yıkılmasının ardından yaşananları canlı yayınla izleyicilerine aktarmaya çalışan TGRT Haber ekibi, inşaat sahibi olduğu iddia edilen kişilerce engellenmeye çalışıldı. Yayını engellemeye çalışan iki kişinin çirkin saldırısı, canlı yayında ekranlara geldi.