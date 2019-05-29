TBMM Genel Kurulu Meclis Başkanvekili Celal Adan başkanlığında toplandı. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nden yapılan kaçak geçişlerden kaynaklanan cezaların affını da içeren torba yasanın görüşmeleri yarına kaldı. Yasa teklifinin tümü ve ilk bölümü üzerindeki görüşmelerin tamamlanmasının ardından birleşim kapandı. Torba yasanın kalan kısmı yarın saat 14.00’te toplanan Genel Kurul’da görüşülmeye devam edilecek.
Köprüden kaçak geçişleri kapsayan yasa teklifi yarın görüşülecek
29.05.2019 - 01:17 | Son Güncelleme: 29.05.2019 - 01:19
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
TBMM Genel Kurulu'nda, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde yapılan kaçak geçişlerden dolayı kesilen cezaların affını içeren torba yasanın görüşmelerine yarın devam edilecek.
Etiketler : köprü geçişleri,meclis,
627875 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/627875.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER
- İmsak03:15
- Sabah03:36
- Güneş05:29
- İşrak06:21
- Öğle13:13
- İkindi17:12
- Akşam20:35
- Yatsı22:31
Yozgat böreği tarifi haberimizde Detay