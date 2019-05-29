Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

TBMM Genel Kurulu Meclis Başkanvekili Celal Adan başkanlığında toplandı. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nden yapılan kaçak geçişlerden kaynaklanan cezaların affını da içeren torba yasanın görüşmeleri yarına kaldı. Yasa teklifinin tümü ve ilk bölümü üzerindeki görüşmelerin tamamlanmasının ardından birleşim kapandı. Torba yasanın kalan kısmı yarın saat 14.00’te toplanan Genel Kurul’da görüşülmeye devam edilecek.