Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Tasarım Beceri Atölyeleri’nin yapımı için hayırseverlerden bağışların toplandığı program öncesinde davetlilere seslenen Erdoğan “Bizler güç birliği yaparak Türkiye’yi güçlü ve aydınlık yarınlara taşıyacak daha fazla yavrumuza dokunabilmek istiyoruz. Ülkemizin her bir karışındaki evlatlarımız, işlenmeyi bekleyen madenler gibidir. Eğer onları çağın ihtiyaçlarına göre doğru yönlendirebilirsek, gelecek bizim için çok daha ümit verici olacaktır. Geleceğin arzu ettiğimiz şekilde inşası ise, yalnızca kurumların değil, bir toplumu oluşturan tüm fertlerin sorumluluğundadır. İnanıyorum ki, iş adamlarımız, iş kadınlarımız, bu gerçeğin farkındalar. Ben bu nedenle, özel sektörümüzü Tasarım ve Beceri Atölyeleri’ne katkıda bulunmaya davet ediyorum” dedi. Program sonunda 120 hayırsever iş adamı ve iş kadını 574 okula Tasarım Beceri Atölyesi yaptırma sözü verdi.