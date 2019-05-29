Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

AK Parti’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Binali Yıldırım, İstanbul seçimleri öncesinde açıkladığı vaatlerine yenilerini ekledi. Katıldığı tv programında “Bir müjdem var” diyen Yıldırım, İstanbul’da doğalgaza yüzde 10 indirim yapılacağını, sosyal yardım alan ailelerin doğalgaz faturalarının 50 lirasının da belediye tarafından karşılanacağını, motosikletlere birinci ve ikinci köprülerin ücretsiz olacağını duyurdu. YSK kararıyla mazbatası alınan CHP’nin adayı rakibi Ekrem İmamoğlu’nun kendisiyle aynı programa çıkma teklifini “Ben her türlü, her platformda varım” diyerek kabul eden Yıldırım, şart sundu. “Ben İstanbul’u konuşmak istiyorum. İstanbul dışında konuşamayacağımdan değil, İstanbul’a haksızlık etmek istemem” diyen Yıldırım “İstanbulluları da ekrana bağlayıp zamanını yemememiz lazım” diye konuştu.

Katıldığı bir televizyon programında adını İzmir Milletvekili olmasına vurgu yaparak anan rakibi İmamoğlu’na tepki gösteren Yıldırım “İzmir Milletvekili olmak suç mu. Anlamadım arkadaşın söylediğini. Onun yaşı kadar benim İstanbulluluğum var. Bana İstanbul’la ilgili ne varsa konuşalım ama İzmir’i de ötekileştirmeyelim. İzmir’den de gurur duyuyorum” ifadelerini kullandı.

Binali Yıldırım yeni vaatlerini şöyle sıraladı:

* İstanbul trafiğini ben çözerim. Raylı sistemleri artırmak gerekiyor. Toplam 518 kilometreye çıkaracağız raylı hatları.

* Bir İstanbullu 10 dakikada yürüyerek metroya ulaşacak.

* İstanbul’un sokakları gece de gündüz gibi ışıl ışıl olacak. İstanbul’un 70 bin sokağı var, bu 70 bin sokağa kamera koyacağız. Kadınlarımız gündüz gibi sokaklarda istediği gibi güvenle gezecek.

* Müjdem var. Bir bu şehirde 300 bin çift tekerlekli yani motosiklet var. Bu motosikletlere birinci ve ikinci köprü bedava olacak.

* Motosikletlere özel park yerleri yapılacak. Bisikletvari.

* Doğalgaza yüzde 10 indirim yapacağız.

* İstanbul’da sosyal yardım alan 80 bin aile var. Bunların doğalgaz faturalarının 50 lirasını biz karşılayacağız.

* İGDAŞ ile davalık aboneler var. 300 milyon faizi olmuş sadece. Bu faizleri sileceğiz, el sıkışacağız.

* Meclis’te öğrencilere indirim yapıldı. Sen yaptın ben yaptım kavgası da oldu. Şunu bilmek lazım orada Meclis kurulu olmadan hiçbir karar geçmez. Bu indirim üniversite öğrencilere geldi, liseyi bitirip üniversite kazanamamış öğrencileri de dâhil edeceğiz bu indirime.

* Gençler, büyükşehir ve ilçe belediyelerinin spor tesislerinden ücretsiz yararlanacak.

BBP İLE BİRLİKTE YÜRÜYECEĞİZ

Seçim çalışmalarına hız kesmeden devam eden Binali Yıldırım dün BBP İstanbul İl Başkanlığını ziyaret etti. İl Başkanı Yaşar Sayan ile görüşen Yıldırım, Muhsin Yazıcıoğlu’nun hayatı boyunca millî değerler için mücadele etmiş ve bu uğurda şehit olmuş bir dava adamı olduğunu belirtti. Seçimlerin yenileneceğini hatırlatan Yıldırım, “Evvelinde beraber yol yürüdük, bu seçimlerde de aynı şekilde BBP’li kardeşlerimizle birlikte yürüyeceğiz. Bu kapsamda tereddütte mahal verecek bir şey yoktur. Benim değerlerim ile BBP değerleri arasında fark yoktur” dedi. Yıldırım, eski İstanbul Büyükşehir Belediye başkanlarından Kadir Topbaş’ı da ziyaret etti. Topbaş tecrübeleriyle her zaman Yıldırım’ın yanında olduğunu söyledi.