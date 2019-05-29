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Pençe Harekatı'nda EYP’nin patlaması sonucu iki asker yaralandı
29.05.2019 - 11:20 | Son Güncelleme: 29.05.2019 - 11:23
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
MSB:"Irak kuzeyi Hakurk bölgesinde 27 Mayıs 2019'da başlatılan Pençe Harekâtı kapsamında, 29 Mayıs 2019 tarihinde PKK’lı bölücü teröristler tarafından bölgeye önceden yerleştirilen EYP’nin patlaması sonucunda iki kahraman silah arkadaşımız yaralanmıştır."
Etiketler : eyp,pençe harekatı,asker,
627954 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/627954.aspx
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