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FETÖ'nün KOSGEB yapılanması davasında 26 sanık hakkında 15 yıla kadar hapis cezası
29.05.2019 - 11:26 | Son Güncelleme: 29.05.2019 - 11:28
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
FETÖ'nün KOSGEB yapılanması davasında, eski başkan Mustafa Kaplan'ın da aralarında bulunduğu 26 sanık hakkında 15 yıla kadar hapis cezası istendi.
Kaynak: AA
Etiketler : KOSGEB,FETÖ,
627959 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/627959.aspx
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