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Eski İzmir Emniyet Müdürü Bilkay'a FETÖ'den 11 yıl hapis
29.05.2019 - 12:55 | Son Güncelleme: 29.05.2019 - 13:25
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İzmir'deki "Askeri Casuslukta Kumpas" davasında sanıklardan eski İzmir Emniyet Müdürü Ali Bilkay, FETÖ üyeliğinden 11 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
Etiketler : Askeri Casuslukta Kumpa davası,eski İzmir Emniyet Müdürü Ali Bilkay,FETÖ,
627988 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/627988.aspx
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