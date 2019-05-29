Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul’daki temasları kapsamında Şişli’deki bir otelde muhtarlarla bir araya geldi. Programa katılan Soylu’ya AK Parti Şişli İlçe Başkanı Ömer Fuat Günday ve muhtarlar eşlik etti. Programda konuşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “İstanbul'da son 5-6 ayda bir sistem gerçekleştirdik. Özellikle yakalanan düzensiz göçmenlerin karakollarda çok bekletmeden, geri gönderme merkezlerine gönderiyoruz. Geçen yıl 4 bin 500, bu yıl itibarıyla 12 bin 300 kişiyi kendi ülkelerine gönderdik. Hedefimiz 50 bin kişidir. İstanbul'un mahallelerinde göçmenlerle uyum toplantılarına başladık” dedi.

“329 bin kişi ülkesine dönüş yaptı”

Suriyeli göçmenlerle ilgili açıklamalarda bulunan Soylu, “Afrin Operasyonu ile Fırat Kalkanı Harekatı sayesinde oluşturulan güvenli alanlara 329 bin kişi dönüş yaptı. Bugünlerde haberlerde veya sosyal medyada birtakım haberler var; 'Bayramda Suriyeliler tekrar memleketlerine gidiyorlar' diye. Bu, bizim politikamızdır. Neden bizim politikamızdır? Kısa bir dönem aralığında gidip geliyorlardı. Biz bu marjı aştık. Yaklaşık 1-1,5 ayın üzerine çıkardığımız zamanlar da var. Çünkü orada güvenli olmayan bölgelerin sayısı çok. Buradan insanların gidip yaşayabileceği alan sayısı az" ifadelerini kullandı.

"Birtakım kampanyalarımızla trafikteki ölümler yüzde 41 azaldı”

Yaklaşan bayram öncesi konuşan Bakan Soylu, “Ramazan Bayramı'nda vatandaşlar büyük şehirlerden ayrılacak ve şehirler arasında yolculuk yapacak. İlk 4 ayın sonunda, uyguladığımız Karayolu Güvenliği Politika Belgesi, aynı zamanda birtakım kampanyalarımızla trafikteki ölümler yüzde 41 azaldı. Bu, fevkalade önemli bir rakamdır. Bin 413 olan ölümlü trafik kaza sayısı, yasa sonrası beş ayda yüzde 53 azalışla 661'e düştü. Geçen bayramda sürprizlerimiz ‘kırmızı düdük’ oldu. Bu bayramda bir sürprizimiz daha var. Polis ekiplerimiz, arabaları durdurdukları zaman çocuklarımıza karne verecekler. Anne ve babalarına karne dolduracaklar. O karneleri bize gönderdikleri zaman çocuklarımıza hediye vereceğiz. Esas itibarıyla trafikte çocuklarımızla iş birliği yapıyoruz. Buradan da başarılı bir sonuç ürettiğimizi düşünüyoruz. Çünkü onları okulda eğitiyoruz, bu eğitimlerin bir kısmını trafikte yapıyoruz” şeklinde konuştu.

“İstanbul'daki polis ve bekçi sayımızda ciddi bir artış var”

Megakentteki asayiş olaylarıyla ilgili konuşan İçişleri Bakanı Soylu, “İstanbul'da asayiş olaylarında ciddi bir azalma yaşandı. Bakanlığımız, İstanbul Valiliği ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü ile yaptığımız çalışma neticesinde İstanbul'a 27 polis merkezi yapıyoruz. Bugün yaptığımız analiz ve değerlendirmeler sonucunda, 27 polis merkezinin yapılması hususu, bizim için önem arz etmektedir. Bunları en geç bir yıl içinde hizmete açmış olacağız. İstanbul'daki polis ve bekçi sayımızda ciddi bir artış var. Türkiye'de son 1,5 yılda 21 bin bekçi aldık. Bunun 4 bin 34'ü İstanbul'da, şimdi İstanbul'a bin 200 bekçi daha vereceğiz. İstanbul'da 5 binin üzerinde bekçimiz olacak. İstanbul'a 2 bin polis verdik. Ayın birine kadar göreve başlıyorlar, bir kısmı başladı. İstanbul'da sadece trafik polisi olarak sokaklarda bulunacak yaklaşık 500 trafik polisi var. İstanbul, tarihinde ilk defa 55 binin üzerinde bir polise çıkmış olacak” dedi.

"Güven Masalarıyla karakollara kadın eli değişmiş olacak”

Soylu, “Polis merkezlerinde yeni bir uygulama başlatarak Güven Masaları'nı kurduk. Güven Masaları, vatandaşımızın geldiğinde ilk müracaat yapacağı masalardır. Buraya da yeni bir uygulama daha yapıyoruz. Bu Güven Masaları'nda çalışmak üzere 3 bin kadın polis alıyoruz. Yani karakola kadın eli değmiş olacak. O mahalleye kim geldi, kim gitti, muhatabı bu kardeşlerimiz olacak. Ben bunun da önemli bir sonuç oluşturacağını düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

“Sandık yüzde 90’ını açtırsaydık 23 Haziran’ı konuşmuyorduk”

Bakan Soylu, 31 Mart seçimleriyle ilgili olarak, “Biz sandıkların ancak yüzde 10'unu açtırabildik itirazımız sonucunda. Yüzde 90'ını açtırsaydık, bugün 23 Haziran'ı konuşmamızın bir anlamı yoktu zaten. Bizim, zarfın içindeki oylara herhangi bir itirazımız söz konusu değil. İşlemlere, yolsuzluklara, usulsüzlüklere itirazımız söz konusu" diye konuştu.