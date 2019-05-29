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FETÖ elebaşına Mehdi diyen eski hakim İlhan Karagöz için karar
29.05.2019 - 17:04 | Son Güncelleme: 29.05.2019 - 17:06
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Meslekten ihraç edilen ve FETÖ elebaşına "mehdi" diyen eski hakim İlhan Karagöz, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı
Etiketler : İlhan Karagöz,
628048 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/628048.aspx
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