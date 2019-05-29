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Chiristian Berger: Türkiye ile AB yakın pozisyonunu korumak isteriz
29.05.2019 - 17:06 | Son Güncelleme: 29.05.2019 - 17:07
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Chiristian Berger, "Türkiye ile AB yakın pozisyonunu korumak isteriz"dedi.
Etiketler : Chiristian Berger,Türkiye,AB,
628049 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/628049.aspx
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