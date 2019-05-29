Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Çağ kapatıp çağ açan, dünya tarihinin akışını değiştiren İstanbul’un Fethi’nin 566. yıl dönümü kutlu olsun." dedi. Erdoğan, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yaptığı ve İstanbul'un bazı tarihi yapılarının görsellerinin de yer aldığı paylaşımında, "Çağ kapatıp çağ açan, dünya tarihinin akışını değiştiren İstanbul’un Fethi’nin 566. yıl dönümü kutlu olsun! Fatih Sultan Mehmet ve kahraman ordusunun ruhu şad olsun." ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul’un fetih yıl dönümünü kutladı
29.05.2019 - 17:08 | Son Güncelleme: 29.05.2019 - 17:16
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Çağ kapatıp çağ açan, dünya tarihinin akışını değiştiren İstanbul’un Fethi’nin 566. yıl dönümü kutlu olsun." dedi.
Kaynak: İHA
Etiketler : Cumhurbaşkanı erdoğan,fetih,mesaj,
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