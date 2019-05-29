Ayrıntılar geliyor...
'Pedofili' içeren ifadelerin bulunduğu kitabın yazarı ve yayıncısı serbest
29.05.2019 - 17:28 | Son Güncelleme: 29.05.2019 - 17:32
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
"Zümrüt Apartmanı" adlı kitabın yazarı Abdullah Şevki Yurtvermez 'müstencenlik' suçundan tutuklanması istemiyle sevk edildiği mahkemece adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı. Yayınevi sahibi Alaattin Topçu da adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest kaldı.
Etiketler : Zümrüt Apartmanı,Abdullah Şevki Yurtvermez,Alaattin Topçu,
628052 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/628052.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER
- İmsak03:15
- Sabah03:36
- Güneş05:29
- İşrak06:21
- Öğle13:13
- İkindi17:12
- Akşam20:35
- Yatsı22:31
Yozgat böreği tarifi haberimizde Detay