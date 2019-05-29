Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve kuvvet komutanları tarafından Türk Silahlı Kuvvetleri Komuta ve Harekat Merkezi'nden gece boyunca sevk ve idare edilen ‘’Pençe’’ operasyonu harekatına destek için Yüksekova’dan askeri ve zırhlı birlikler sınıra hareket etti.
Yüksekova’dan askeri ve zırhlı birlikler sınıra gitti
29.05.2019 - 22:30 | Son Güncelleme: 29.05.2019 - 22:30
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Hakkari’nin Yüksekova ilçesinden Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde yürütülen Pençe operasyonuna destek için askeri ve zırhlı birlikler konvoy halinde sınıra gitti.
Etiketler : Hakkari,askeri ve zırhlı birlikler,
628097 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/628097.aspx
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