Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve kuvvet komutanları tarafından Türk Silahlı Kuvvetleri Komuta ve Harekat Merkezi'nden gece boyunca sevk ve idare edilen ‘’Pençe’’ operasyonu harekatına destek için Yüksekova’dan askeri ve zırhlı birlikler sınıra hareket etti.