Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Tunceli'nin Nazımiye ilçesinde saat 22.42 sularında 4.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Yerin 7 kilometre altında meydana gelen deprem, 39.2845 enlem ve 39.8671 boylamlarında gerçekleşti.