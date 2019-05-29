Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Tunceli'nin Nazımiye ilçesinde saat 22.42 sularında 4.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Yerin 7 kilometre altında meydana gelen deprem, 39.2845 enlem ve 39.8671 boylamlarında gerçekleşti.
Tunceli'de deprem oldu
29.05.2019 - 22:56 | Son Güncelleme: 29.05.2019 - 23:24
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Tunceli'nin Nazımiye ilçesinde 4.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Etiketler : deprem,
628101 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/628101.aspx
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