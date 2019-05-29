Sınır ötesi operasyon hazırlığı süren Türk Silahlı Kuvvetleri, sıfır noktasına askeri araç ve komando takviyesi yapmaya devam ediyor. Türkiye'nin çeşitli birliklerinden gönderilen komandoları taşıyan zırhlı araçlar, konvoyla Hatay'ın Kırıkhan ilçesine geldi. Bir süre bekletilen askeri konvoy akşam saatlerinde sınır birliklerine doğru yola çıktı.
Suriye sınırına komando takviyesi
29.05.2019 - 23:20 | Son Güncelleme: 29.05.2019 - 23:25
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Suriye sınırındaki askeri birliklere zırhlı araç ve komando takviyesi yapıldı.
Etiketler : Suriye sınırı,komando takviyesi,
628107 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/628107.aspx
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