Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul'un Fethi'nin 566. Yıl Dönümü, Maltepe Şehir Parkı Etkinlik Alanı'nda düzenlenen törenle kutlandı.İstanbul Büyükşehir Belediyesince organize edilen programda, 3D mapping, ışık ve lazerin birlikte kullanıldığı fetih için hazırlanan film gösterildi. ( Serhat Çağdaş - Anadolu Ajansı )

İstanbul Büyükşehir Belediyesince Maltepe sahilinde organize edilen programda, 3D mapping, ışık ve lazerin birlikte kullanıldığı fetih için hazırlanan film gösterildi.

Alana kurulan, 50 metre genişliğinde ve 10 metre yüksekliğindeki sahneden, projektörlerle yapılan ışık gösterisi izleyenler tarafından büyük beğeni topladı.

Hibrit ışık robotları, gökyüzü tarayıcıları ile renkli bir kutlama gerçekleştirilirken, programın sonunda deniz üzerinde yapılan ışık şovunu vatandaşlar cep telefonlarıyla kayıt altına aldı.