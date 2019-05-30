Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çocuk istismarı ve pedofili içeren kitapların Türkiye’nin gündemine oturması “Acaba başka pedofili ihtiva eden kitaplar basılıyor mu?” sorusunu akıllarda getirdi. Öte yandan pedofili olmayıp müstehcen kategorisine giren eserlerin çocuklardan nasıl korunacağı tartışma konusu oldu.

İNGİLTERE TARTIŞMIŞTI

Yedi sene evvel İngiltere’de benzer bir tartışma yaşanmış, yayın kuruluşu BBC, cinsellik ve şiddet içeren filmlere 18 yaş sınırı getirildiğini, ancak aynı unsurları içeren kitapların çocuklar tarafından rahatça alınabildiğini yazmıştı.

Türkiye’de de hâlihazırda gösterime giren filmler incelenerek, “+18” “+7” “Olumsuz Örnek Olabilecek Davranışlar” gibi akıllı işaretler konulduktan sonra televizyonda gösteriliyor. Ancak sansür yapılmaması adına basılacak kitaplar kontrolden geçmiyor. Dolayısıyla 18 yaşından küçükler, kendilerine zarar verebilecek kitaplara kolayca ulaşabiliyor. “Küçükleri Muzır Neşriyattan Koruma Kanunu” geçerli olsa da Türkiye’de ağırlıklı olarak pornografik kitaplar neşreden yayınevleri bulunuyor.

YAYINEVLERİ TASNİF ETMELİ

Konuyu gazetemize değerlendiren İz Yayıncılık’tan Hamdi Akyol, müstehcen dergiler için böyle sınırlama yapıldığı, sinema filmleri için yaşa göre bir tasnif olduğunu hatırlatıyor. Akyol “Bu sansür değil, çocukların zararlı yayınları ele geçirmesine mani olma çabası. Müstehcen kitaplar için de böyle bir uygulama yapılabilir. Bu eserlerin bir kurulla değil, yayınevi tarafından “+18” “+7” şeklinde tasnif edilebilir. Bu kategorizasyonu yapmayan yayınevlerine ciddi yaptırımlar getirilebilir. Zira Türkiye’de pornografik eserler basan benim tespit ettiğim 4-5 yayınevi var” diye konuşuyor.