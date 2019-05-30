Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

HABER MERKEZİ ANKARA

Bedelliyi kalıcı hâle getiren, askerlik süresini altı aya düşüren ve kanunun çıkmasıyla birlikte kışlada altı ayını dolduran askerlerin terhis edilmesini öngören yeni Askerlik Kanunu teklifinin Meclis’teki görüşmeleri muhalefetin itirazları üzerine ertelendi. Millî Savunma Bakanlığının aylar süren hazırlığı sonrasında, AK Parti milletvekillerinin imzasıyla geçen hafta TBMM’ye sunulan ve aynı gün Millî Savunma Komisyonundaki üç saatlik mesaiyle kabul edilen yeni askerlik düzenlemesinin yasalaşma süreci bayram sonrasına kaldı. Komisyondaki görüşmelerde muhalefetin herhangi bir engelleme girişimi olmaması hâlinde, AK Parti yöneticileri kanunun bu hafta içinde TBMM Genel Kurulundan geçirileceğini açıklamışlardı. Millî Savunma Bakanı Hulûsi Akar da, kanunun bayramdan önce çıkacağı müjdesini vermişti. Ancak, yasanın çıkmasından sonra 100 bin ile 140 bin arasındaki askerin topluca terhisinin gündeme geleceği, bunun ülke güvenliği açısından sıkıntıya sebep olabileceği tartışmaları gündeme geldi. Muhalefet partileri de hem bu sebeple hem de yasada Cumhurbaşkanına tanınan bazı yetkiler sebebiyle itiraz etti. Yaşanan tartışmalardan sonra iktidar ve muhalefetin grup yöneticileri arasında görüşme trafiği yaşandı. Yasa teklifi üzerindeki tereddütlerin giderilmesi ve yeni bir değerlendirme yapılması için, Meclis’teki görüşmelerin bayram sonrasına kalması gündeme geldi. Ancak, İstanbul seçimleri sebebiyle çalışmalara ara verilmesi beklenen Meclis’te, askerlik düzenlemesinin en erken 25 Haziran’dan sonra görüşülmesi bekleniyor.