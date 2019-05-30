Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bakan Soylu, Şişli’deki bir otelde muhtarlarla bir araya geldi. İstanbul’da asayiş olaylarında ciddi bir azalma yaşandığına dikkat çeken Bakan Soylu, şöyle devam etti:

ÜÇ BİN KADIN POLİS

Bakanlığımız, İstanbul Valiliği ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü ile yaptığımız çalışma neticesinde İstanbul’a 27 polis merkezi yapıyoruz. Bunları en geç bir yıl içinde hizmete açmış olacağız. Polis merkezlerinde yeni bir uygulama başlatarak Güven Masalarını kurduk. Burada çalışmak üzere 3 bin kadın polis alıyoruz. Yani karakola kadın eli değmiş olacak. Türkiye’de son 1,5 yılda 21 bin bekçi aldık. Bunun 4 bin 34’ü İstanbul’da. Şimdi İstanbul’a bin 200 bekçi daha vereceğiz ayrıca 2 bin polis verdik. Şehirde yaklaşık 500 trafik polisi var. İstanbul, tarihinde ilk defa 55 binin üzerinde bir polise çıkmış olacak.

Suriyeli göçmenlerle ilgili açıklamalarda bulunan Bakan Soylu “Afrin Operasyonu ile Fırat Kalkanı Harekatı sayesinde oluşturulan güvenli alanlara 329 bin kişi dönüş yaptı” ifadelerini kullandı.