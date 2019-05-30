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Pençe Harekatı'nda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 19 oldu
30.05.2019 - 09:10 | Son Güncelleme: 30.05.2019 - 09:11
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
MSB."Irak kuzeyi Hakurk bölgesinde devam eden Pençe Harekâtında 4 PKK’lı terörist daha etkisiz hale getirildi. Böylece harekat kapsamında şu ana kadar etkisiz hale getirilen terörist sayısı 19 oldu."
Etiketler : pençe harekatı,
628153 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/628153.aspx
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