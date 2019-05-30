Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde devam eden Pençe Harekâtı'nda 4 PKK’lı terörist daha etkisiz hale getirildi. Böylece harekat kapsamında şu ana kadar etkisiz hale getirilen terörist sayısı 19 oldu. Pençe Harekâtı’na önemli destek sağlayan ATAK taarruz helikopterleri ise, teröristlerin bir doçka mevzilerini yaptıkları atışlarla imha etti. ATAK taarruz helikopterinin teröristlerin mevzilerini vurma anı, Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabında paylaşıldı.
Atak helikopterleri teröristlerin doçka mevziini vurdu
30.05.2019 - 09:34 | Son Güncelleme: 30.05.2019 - 09:53
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde devam eden Pençe Harekâtı'nda 4 PKK’lı terörist daha etkisiz hale getirilirken, ATAK taarruz helikopterleri teröristlerin bir doçka mevziini imha etti.
Kaynak: İHA
Etiketler : atak helikopteri,terörist,doçka mevzii,
628159 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/628159.aspx
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