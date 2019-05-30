Darbe girişiminin ardından Hulusi Akar'ı Akıncı Üssü'nden Çankaya Köşkü'ne götüren helikopter pilotu Uğur Kapan, 29 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 3 bin 932 yıl hapisle cezalandırıldı. Toplam 119 sanık ceza aldı. 31 sanık beraat etti, 2 sanığın dosyası da ayrıldı.
Kara havacılık davasında karar
30.05.2019 - 10:39 | Son Güncelleme: 30.05.2019 - 11:30
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
MİT, Genelkurmay, Emniyet, TÜRKSAT ve Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ni bombalayan pilotlar hakkında davada kararlar belli oldu. Davada 56 sanık 6 ila 29'ar kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.
Etiketler : Kara havacılık davası,
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