Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Darbe girişiminin ardından Hulusi Akar'ı Akıncı Üssü'nden Çankaya Köşkü'ne götüren helikopter pilotu Uğur Kapan, 29 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 3 bin 932 yıl hapisle cezalandırıldı. Toplam 119 sanık ceza aldı. 31 sanık beraat etti, 2 sanığın dosyası da ayrıldı.